Барнаул, , 11:15 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 11 декабря 2021 года прививки от коронавируса получил 1 094 084 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 6503 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 107 208 жителя региона получили первую прививку (на 4215 меньше, чем в предыдущей суточной сводке).

Вакцина Mos.ru

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Число полностью привитых граждан составляет 935 422 человек (+10 082 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 51 454 ревакцинированных (+646 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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