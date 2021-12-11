Москва, 11 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительно 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотечной программы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки ЦБ, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов, объясняется на сайте правительства.

Средства будут взяты из Резервного фонда.

Программа «Льготная ипотека» была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В её рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Получить льготный кредит можно до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против продления программы льготной ипотеки. Регулятор посчитал эту программу недостаточно эффективной по сравнению с другими.