Москва, , 11:11 — REGNUM Новую мошенническую схему, когда потенциальные жертвы сами звонят в поддельный кол-центр, раскрывая свои персональные данные, что позволяет украсть с их счетов денежные средства, придумали злоумышленники. Об этом 11 декабря рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Мошенники [Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, такого рода схема мошенников работает в РФ уже несколько лет и ранее ее использовали «раздолжнители», лжеюристы и медцентры.

При этом Лазарева добавила, что несмотря на то, что такой мошеннический способ широко известен, его жертвами становятся каждый его десятки тысяч жителей РФ, в то же время, злоумышленники продолжат совершенствовать указанную схему.

«Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», — сказала она.

Также эксперт указала, что такая усовершенствованная схема учитывает психологию человека, так как люди в большей мере доверят тем, кому сами звонят. В этом случае потенциальная жертва считает, что оператор поможет им решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, или увеличить размер ежемесячных выплат и пособий.

Кроме того, Лазарева уточнила, что в случае, если при получении рассылки у человека не появились сомнения и он решил самостоятельно позвонить, для того, чтобы его убедить не надо лишних усилий, чего и хотят злоумышленники. Как считает эксперт, такой способ дешевле «холодного» обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше.

«На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках», — посоветовала она.

В то же время, Лазарева отметила, что такие действия не решат такую проблему в полной мере, однако значительным образом уменьшит число пострадавших от мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что житель Энгельсского района лишился крупной денежной суммы, решив заработать на инвестициях. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.