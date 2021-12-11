Москва, , 11:04 — REGNUM Участники испытания вакцины «Спутник М» в столице России, сдавшие кровь на иммуногенность, а также получившие плацебо, получат компенсацию в размере 15 тыс. рублей. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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Во время III фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса для лиц 12−17 лет из 3000 добровольцев 2400 человек получат вакцину, 600 — плацебо. Распределение участников в ту либо иную группу происходит случайным образом.

Вакцинированным добровольцам будет выплачена денежная компенсация — 15 тыс. рублей, также 15 тыс. рублей выплатят участникам, получившим плацебо, отметили в пресс-службе.

На 28-й день после введения I компонента добровольцам делают электрокардиограмму, клинический и биохимический анализ крови, коагулограмму, общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо.

Тем, кто получил плацебо, сделают прививку «Спутником М», чтобы продолжать наблюдение по плану исследования.