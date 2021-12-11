Москва, 12 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Выплачивать две трети зарплаты работникам, отстраненным из-за отсутствия прививки от COVID-19 предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Люди ждут системных мер. По заявлениям Голиковой (вице-премьер Татьяна Голикова — ред.) и Мурашко (глава Минздрава Михаил Мурашко — ред.), пандемия — это не на один год, четвертую волну можно ожидать, пятую, шестую. Но люди должны понимать, что государство готово к этим новым вызовам и разработало меры их системной поддержки», — сказала Останина.

По ее мнению, выплаты в 5 тыс. рублей, в 10 тыс. рублей «носили политический характер».

«Выпали те люди, которые волею ретивых распорядителей оказались отстраненными от работы только потому, что они буквально поняли, что у нас действительно вакцинация носит добровольный характер. Давайте мы примем законодательную норму выплачивать этим людям две трети зарплаты. Нельзя же бросать на голодную смерть и этих людей, и их семьи тоже», — призвала Останина.

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