Киев, , 10:57 — REGNUM Ирина Геращенко — депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность», комментируя слова президента страны Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу заявила, что его проведение «растерзает Украину» и «разорвет общество».

«Еще более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме … А подобный референдум разорвет общество и растерзает страну», — написала депутат в Telegram, добавив, что «данный вопрос не может рассматриваться на референдуме».

«Зеленский, работающий сейчас гарантом … никогда ее не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум», — написала она, отметив, что «это — государственная измена» и «никаким референдумом не остановить» конфликт.

Ранее украинский лидер Зеленский заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу.