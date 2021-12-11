Депутат Госдумы: Минтруд превратился в министерство наблюдения
Москва, 11 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Министерство труда и социального развития превратилось в министерство социального наблюдения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Кузнецов (СРЗП).
«Например, когда перешли на медианный размер зарплаты при определении минимального размера оплаты труда, по сути, превратились в министерство социального наблюдения вместо социальной защиты», — сказал Кузнецов.
И ответил, почему.
«Потому что сегодня государство через Минтруд, через правительство, работодателю не диктует социальные цели, оно стоит и наблюдает, а вот как работодатель там с работниками договориться, а мы зафиксируем, 42% от медианной — вот это и есть ваш минимум, дорогие сограждане. И конечно же, это не управление, это наблюдение», — рассуждает парламентарий.