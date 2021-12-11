Москва, 11 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Министерство труда и социального развития превратилось в министерство социального наблюдения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Кузнецов (СРЗП).

Rosmintrud.ru Министерство труда и социальной защиты

«Например, когда перешли на медианный размер зарплаты при определении минимального размера оплаты труда, по сути, превратились в министерство социального наблюдения вместо социальной защиты», — сказал Кузнецов.

И ответил, почему.

«Потому что сегодня государство через Минтруд, через правительство, работодателю не диктует социальные цели, оно стоит и наблюдает, а вот как работодатель там с работниками договориться, а мы зафиксируем, 42% от медианной — вот это и есть ваш минимум, дорогие сограждане. И конечно же, это не управление, это наблюдение», — рассуждает парламентарий.