Донецк, , 10:53 — REGNUM Представительство ДНР обнародовало отчёт специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о нарушениях, допушенных на территории Донбасса вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) 10 декабря 2021 года.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что ВФУ вновь препятствуют безопасным полетам БПЛА миссии, дважды подвергая воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения) летательные аппараты миссии при полетах в районе н.п. Новгородское (укр. Нью-Йорк).

Кроме того, СММ продолжают фиксировать огневую активность в зоне участка разведения «Петровское-Богдановка».

Также наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ вне выделенных мест хранения и в зоне безопасности, в том числе на территории объекта и в жилом квартале.

Речь идёт о шести буксируемых минометов (2Б9 «Василек», 82 мм) на территории объекта в н. п. Константиновка, 17 танках (Т-80) вблизи жилого квартала н. п. Зачатовка.

Помимо этого, две зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм) и один БРДМ-2 замечены вблизи н. п. Чермалык.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал экстренное заявление, в котором изобличил украинское руководство в невыполнении Минских соглашений и провокации, которая привела к гибели и ранению военнослужащих в Донецке.

Наращивание военной техники происходит уже почти месяц. К примеру, 7 декабря, по данным Народной милиции ДНР, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано 30 танков Т-64.

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Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

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