Донецк, 11 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Представительство ДНР обнародовало отчёт специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о нарушениях, допущенных на территории Донбасса вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) 10 декабря 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Отмечается, что ВФУ вновь препятствуют безопасным полетам БПЛА миссии, дважды подвергнув воздействию помех сигнал GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения) летательные аппараты миссии при полетах в районе н.п. Новгородское (укр. Нью-Йорк).

Кроме того, СММ продолжают фиксировать огневую активность в зоне участка разведения «Петровское — Богдановка».

Также наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ вне выделенных мест хранения и в зоне безопасности, в том числе на территории объекта и в жилом квартале.

Речь идёт о шести буксируемых минометах (2Б9 «Василек», 82 мм) на территории объекта в н. п. Константиновка, 17 танках (Т-80) вблизи жилого квартала н. п. Зачатовка.

Помимо этого, две зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм) и один БРДМ-2 замечены вблизи н. п. Чермалык.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал экстренное заявление, в котором изобличил украинское руководство в невыполнении Минских соглашений и провокации, которая привела к гибели и ранению военнослужащих в Донецке.

Наращивание военной техники происходит уже почти месяц. К примеру, 7 декабря, по данным Народной милиции ДНР, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано 30 танков Т-64.

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Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

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