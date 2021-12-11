Москва, , 10:50 — REGNUM Появление учащенного сердцебиения, а также одышки после вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита. Об этом 11 декабря в эфире телеканала «Россия 1» сообщил Александр Мясников — врач и телеведущий.

По его словам, COVID-19, грипп, гепатит С, а также энтеро‑ и герповирусы провоцируют этот недуг: «если через некоторое время после болезни почувствовали слабость, одышку, сердцебиение — это может быть миокардит».

В 90% случаев данные симптомы проходят самостоятельно, но есть риск развития тяжелой патологии, которая требует лечения, добавил он.

Ранее Мясников сообщал, что ежегодная диспансеризация позволяет предотвратить факторы риска развития болезней сердца: проблемы с сердцем могут копиться годами, а человек можете не догадываться о неполадках со здоровьем.