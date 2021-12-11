Москва, , 10:50 — REGNUM Видеозапись из самолета Москва — Краснодар в ходе его экстренной посадки в московском аэропорту Шереметьево разместили в интернете его пассажиры. Указанные кадры 11 декабря размещены в социальных сетях.

Boeing 737 Ronnie Macdonald

При этом, согласно информации Телеграмм-канала «Мобильный репортер», экстренная посадка осуществлялась с кислородными масками. Как отметили пассажиры, система не сработала на местах «А», «В» и «С», где маски не выпали.

Как сообщало, утром 11 декабря самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Москва — Краснодар, из-за разгерметизации в кабине пилотов штатно совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, В результате этого никто не пострадал.