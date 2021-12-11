Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Американская компания Google в 2022 году выпустит приложение Google Play Games, которое позволит запускать Android-игры на ноутбуках, планшетах и персональных компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом рассказал директора по продуктам Google Play Games Грег Хартнелл порталу The Verge.

Google Shawn Collins

Представитель Google рассказал, что новое программное обеспечение было разработано компанией самостоятельно. В Google не раскрыли технических подробностей эмуляции приложений Andorid в Windows. При этом в компании отметили, что игры будут запускаться на компьютерах локально, а не из облака.

«Это не связано с потоковой передачей игр», — подчеркнули в Google.

Приложение будет доступно на компьютерах под управлением Windows 10 и более поздних версиях этой операционной системы. Выход программы запланирован на 2022 год, более точные сроки не указываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году совокупные доходы разработчиков за продажи видеоигр на цифровых носителях составили $126,6 млрд. Большая часть дохода — $73,8 млрд — пришлась на видеоигры для мобильных устройств.

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