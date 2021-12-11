Элиста, , 10:47 — REGNUM В Республике Калмыкии 29 декабря отметят национальный праздник Зул, символизирующий встречу Нового года и начало зимы. Этот день объявлен выходным.

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«Объявить 29 декабря 2021 года Днем национального праздника «Зул», — говорится в указе за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

На своей странице в Instagram глава республики отметил, что Зул — это большой и важный праздник для всего калмыцкого народа.

«Мы бережно храним традиции, заложенные предками, и празднование национальных праздников несёт в себе огромную культурную и духовную ценность для нашего народа», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что из-за пандемии в 2020 году жители Калмыкии отмечали национальный праздник Зул, символизирующий встречу Нового года и начало зимы, в режиме онлайн.

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