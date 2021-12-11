Минск, , 10:44 — REGNUM В возрасте 74 лет скончался Михаил Финберг — художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Белоруссии, дирижер, народный артист Белоруссии. Причина смерти пока не уточняется. Об этом 11 декабря сообщает БЕЛТА.

Данную информацию подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

Финберг — бессменный руководитель Национального академического оркестра Белоруссии. Его творческая деятельность отмечена рядом госнаград и госпремий.

Также он был членом Совета Республики Национального собрания двух созывов, входил в совет по культуре при Совмине и комитете по госпремиям.

В 2006 г. его наградили орденом Франциска Скорины, был лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.