Берлин, , 10:41 — REGNUM Недавно назначенный канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил усилия Греции по экономическому восстановлению и развитию, выступая на пресс-конференции, состоявшейся в Брюсселе 10 декабря, вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Олаф Шольц Олаф Косинский

Отвечая на вопросы журналистов о Греции, Шольц сказал, что «в последние годы мы очень усердно работали над сотрудничеством с Грецией. То же самое было верно, когда я был министром финансов. Люди в Греции поняли это», — подчеркнул он. Греция сейчас движется в правильном направлении восстановления и развития, по его мнению, и он это очень ценит.

Шольц добавил, что это мнение разделяет новый министр финансов Германии Кристиан Линднер.