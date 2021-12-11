Элиста, , 10:39 — REGNUM В Калмыкии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег, выделенных для сирот. Перед судом предстанет директор казенного предприятия Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Сирота Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР

Как полагают следователи, с августа по ноябрь 2013 года фигурант уголовного дела пошёл на преступление при исполнении госконтракта. Строительство одноэтажного четырёхквартирного дома для детей-сирот в Лагани обернулось хищением 283 629 рублей. При устройстве фундамента строительные материалы были заменены на более дешёвые, что отразилось на качестве. В результате несущие конструкции дома пришли в аварийное состояние. Дом признан непригодным для проживания.

Материалы уголовного дела изучит Элистинский городской суд.

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