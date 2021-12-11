Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В авиационной части объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, состоялись учебно-тренировочные полёты истребителей Су-30СМ с «командирскими» экипажами. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Сухой Су-30СМ

пресс-служба ЮВО «Экипажи… отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях днём и в ночное время, посадку по приборам, манёвры ухода от средств поражения».

Командиры различных степеней также отработали организацию взаимодействия с группами руководства полётами и подразделениями, которые обеспечивают лётные смены.

При выполнении таких полётов задействуется только командный состав авиационных подразделений. Их основной целью является совершенствование методик выполнения полётных заданий и последующего обучения молодых лётчиков, повышение эффективности организации полётов и их безопасности.

«Командирские» полёты традиционно проводятся несколько раз в год, и обязательно — в начале нового учебного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области прошли «командирские» полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Читайте также: Над Чёрным морем снова перехвачен самолёт-разведчик США