Москва, , 10:36 — REGNUM Форум «Сделано в России» 10 декабря стартовал в Москве с торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Экспортер года», проводимого в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта. В 2021 году в ней участвовало рекордное число компаний — более 1800.

Как сообщает пресс-центр Российского экспортного центра, в 2021 году в награждении приняли участие 13 победителей и 24 призера в 12 номинациях.

«С удовольствием поздравляю всех, кто добился отличных результатов, и желаю новых побед, реализации самых амбициозных и смелых идей!» — отметил присутствовавший на церемонии глава российского правительства Михаил Мишустин.

Долгожданные статуэтки лучшим экспортерам страны вручил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

«Победили в этом конкурсе не только номинанты и лауреаты, но прежде всего страна. Конкурс «Экспортер года» — огромная возможность увидеть лучшие практики, которые используют экспортеры для продвижения товаров и вызовы, барьеры с которыми они сталкиваются. Полученные данные анализируются, обобщаются, выстраиваются новые механизмы работы, которые позволяют упрощать экспортерам выход на международные рынки», — отметил Андрей Белоусов.

«В этом году мы трансформировали нашу премию, сделав из нее дискуссионную площадку, где бизнес и власть могут обсудить актуальные вопросы экспортной деятельности. В каждом федеральном округе для победителей и призеров Премии мы проводили встречи в режиме «без галстуков» с представителями федеральных министерств, деловых сообществ и, конечно же, экспертов Российского экспортного центра.

Мы обсуждали пожелания экспортеров и их требования к действующим мерам поддержки, а также собирали обратную связь по «стоп-факторам», то есть тем административным барьерам, с которыми сталкиваются наши предприниматели при выходе на глобальные рынки. И, конечно, мы учтем всю обратную связь при формировании новых инструментов поддержки, отвечающих запросу времени, чтобы каждый экспортер смог нарастить поставки и расширить географию присутствия», — заявила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Напомним, премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Конкурс проводится среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Форум «Сделано в России» — это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Форум проходит 10 декабря в гибридном формате, его главной темой стали новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии.