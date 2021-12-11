Москва, , 10:35 — REGNUM Глава Российского правительства Михаил Мишустин 10 декабря сделал несколько важных заявлений, касающихся поддержки отечественных экспортёров. Подробности с пленарного заседания форума «Сделано в России — 2021», проводимого в рамках нацпроекта нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает телеграм-канал Правительства РФ.

«Перед нами амбициозная цель, которую поставил президент России: обеспечить к 2030 году реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70%», — заявил Михаил Мишустин.

По его словам, ожидается, что в 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта превысит 180 млрд рублей, и что это — самый высокий показатель за последние три года.

«В ряде системообразующих отраслей, промышленности и сельском хозяйстве, накоплен большой потенциал. В основном это производства с высокой добавленной стоимостью. Главный двигатель увеличения доли российской продукции во внешней торговле — предпринимательская инициатива. Государство будет оказывать необходимое содействие», — подчеркнул премьер-министр.

Он также обнародовал ряд мер, призванных преодолеть дисбаланс среди компаний, ориентированных на импорт (сейчас это менее 1%).

Для этого необходимо: создать единую систему поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей; обеспечить простую и удобную работу на зарубежных направлениях; предоставить комплекс мер для помощи компаниям, которую они будут получать на каждом этапе развития; помочь начинающим экспортерам, предоставлять им всю необходимую полезную информацию; развить инструменты финансовой поддержки, чтобы и крупные российские производители конкурировали не только в качестве и цене; понимать принципы работы электронной коммерции.

«Меры господдержки, которые РЭЦ предлагает как агент правительства, актуальны для компаний любой отрасли, с любой историей и с любым экспортным опытом. Главная цель господдержки — облегчить российским компаниям их экспортный путь, позволив им сэкономить часть своих ресурсов и повысить их конкурентоспособность на внешних рынках», — отметил на сайте вице-президент РЭЦ, курирующий блок государственной поддержки, Алексей Солодов.

«Внешнеэкономическая деятельность всегда сопряжена с высокими рисками, и мы работаем для того, чтобы компаниям было комфортно заниматься экспортом. Мы с оптимизмом смотрим на новые возможности и инструменты поддержки, которые мы запускаем для экспортеров в следующем году», — подчеркнул модератор вебинара по мерам государственной поддержки для экспортеров, директор по государственной поддержке РЭЦ Евгений Магомедов.

Как рассказали спикеры, на 2022 год запланировано расширение количества инструментов поддержки, а также значительное увеличение бюджетных ассигнований, благодаря чему будет увеличено количество экспортеров, которым будут доступны меры господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» призван помочь отечественным производителям (в том числе и небольшим) выйти на международные рынки. Задача решается проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.