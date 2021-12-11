Омск, 11 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Омской области правоохранители организовали проверку по факту ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла рано утром 11 декабря на трассе «Тюмень — Омск».

Управление МВД по Омской области ДТП в Омской области

По предварительным данным, 63-летний водитель микролитражного автомобиля Daewoo Matiz врезался в стоящий на обочине грузовой MAN.

«В результате ДТП пассажир легкового автомобиля — мужчина 1976 г.р. — от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», — отметили в управлении.