11 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Почему люди скептически отнеслись к инициативе наказывать автомобилистов за опасное вождение?

Светлана Шаповалова, , 11:28 — REGNUM Известие о том, что камеры безопасности дорожного движения в России хотят использовать для фиксации новых нарушений ПДД, включая опасное вождение, взбудоражило интернет. Люди считают, что инициатива не сделает дорогу безопаснее, а роль видеофиксации сводится к обиранию водителей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Пименов Юрий Иванович. А потом мы прокатились на машине легковой... 1948

«Трещит бюджет, надо что-то делать», — иронизирует N.

«Фиксируйте» уж тогда с помощью 12,7×108 (кто служил — поймёт) по моторному отсеку с одновременным аннулированием всех страховок. Да, будет хреново, но доходчиво», — поддерживает Альберт.

«Что, небывалый рост производства и экономики вынуждает заниматься экспроприацией все министерства?» — вопрошает Виктор Гармашов.

«Законы над законами: такой закон вроде уже есть — фиксировать любые нарушения ПДД», — замечает Порфирий Епифанов.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД Гибдд.рф

«Камеры сделайте нормальные. Постоянные скандалы с их работой», — призывает Армений Новиков.

«Да все только «за», если это направлено на снижение аварийности! Только ведь все знают, зачем это делается на самом деле! Ну утыкали камерами всю дорогу до областного центра… сельские водители стали ездить в город, только когда нет выхода! Кому сделали лучше?» — спрашивает Александр Романов.

«Я не против. Но вопрос: как, кто и по каким критериям будет определять опасное вождение?! Возможно, маневр — уход от столкновения, тоже посчитают за опасное вождение? Нужен чётко прописанный закон!» — предлагает Максим.

«Камеры не делают дорогу безопаснее, и их роль сводится к обиранию водителей и увеличению финансовой нагрузки на население. Опасное вождение должны фиксировать водители, которые от него страдают. Есть пострадавший — есть преступление, нет пострадавших — значит, нечего собирать деньги», — замечает Алёна Александровна.

«Нашли, как еще шкурку с нас снять», — соглашается Гость.

«По-моему, кроме звездюлей, остальное на человека не действует», — иронизирует Дмитрий Яковлев.

«Те, кто лихачит на дорогах, те ездят без номеров. У наших южных «москвичей» теперь такая фишка… машина без номеров. Теперь это у них признак крутизны. Вот и фиксируй их на камеру», — замечает Антон Плеханов.

Опасное вождение Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

«Изымать тачки эффективнее», — предлагает Тимур Фаткуллин.

«Всезапрещающая демократия крепчает», — иронизирует Робот.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что дорожные камеры также смогут использоваться для фиксации опасного вождения, известила ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового ГОСТа, который может быть утверждён в 2022 году.

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