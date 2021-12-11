Москва, , 10:32 — REGNUM Москва обеспокоена концентрацией военных НАТО на территории Греции и переброской военной техники в Восточную Европу через порт Александруполис. Об этом 11 января в интервью греческому телеканалу ANT1 заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сосредотачивается все больше солдат НАТО и США на вашей территории. — заявил он на вопрос о том, что беспокоит РФ в сотрудничестве Греции и США. — Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее, открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом».

Песков добавил, что Североатлантический альянс ставит основной задачей «сдерживание России»: «это нас беспокоит».