Александруполис, Греция, 11 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас провозглашен почетным гражданином города Александруполис 10 декабря, передает AMNA.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Европа начинается с Фракии, области, управляемой верховенством закона, демократией, солидарностью и защитой прав человека. Греция, ее общество, ее политические партии и правительство Кирьякоса Мицотакиса не намерены делать эти основополагающие принципы предметом переговоров, заявил Дендиас на церемонии. Министр сослался на инциденты на греко-турецкой границе вдоль реки Эврос в марте 2020 года, которые он назвал «гибридной угрозой».

«Новая гибридная угроза против Греции, против Европы ‑ и я имею в виду миграционный кризис как инструмент дестабилизации Греции и Европы — в конечном итоге привела к тому, что Эврос, Александропулис и регион Фракия стали образцом европейской солидарности и единства и примером сопротивления новому поколению гибридных угроз, которым подражали в других европейских странах», — сказал он.