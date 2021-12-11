Афины , , 10:28 — REGNUM Греция подтвердила 5087 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 10 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 994 901 инфицирование.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 103 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 19 085 человек.

В общей сложности 702 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 376 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.

Днем ранее сообщалось про 5523 заражения и 81 смерть.