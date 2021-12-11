Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пигвинз» обыграл команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Roland Skof-Peschetz

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей шайбы забили Дентон Хайнен (17-я минута), Брок Макгин (29-я), финский форврад Каспери Капанен (32-я) и Джефф Картер (59-я, в пустые ворота).

У хозяев голами отметились российский нападающий Евгений Кузнецов (48-я) и датский форврад Ларс Эллер (58-я, при игре 6×5).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет в матче две результативные передачи, его одноклубник — российский голкипер Илья Самсонов смог отразить 29 из 32 шайб по своим воротам. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 12 декабря примет у себя клуб «Анахайм Дакс», а «Вашингтон» в этот же день сыграет на выезде с командой «Баффало Сэйбрз».