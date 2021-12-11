Иерусалим, 11 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Иерусалимский суд по трудовым конфликтам принял сторону истца в необычном деле, сообщает юридический сайт Psakdin 10 декабря.

Цитата из а/ф «Моб Психо 100». реж. Юдзуру Татикава. 2016. Япония Сердце

Истец — 50-летний мастер в фирме по установке кондиционеров — сообщил, что начальник во время исполнения им служебных обязанностей накричал на него и оскорбил. После тяжелого рабочего дня мужчина захотел отдохнуть с женой, но во время секса почувствовал боль в груди, головокруженье и удушье. Приехавшая скорая доставила мужчину в больницу, где ему диагностировали инфаркт.

Выздоровев, мастер обратился в Службу национального страхования с требованием выплатить ему пособие за причиненный ущерб здоровью. Свое требование он обосновал тем, что инфаркт был вызван конфликтом на работе. Служба требование отклонила, и мастер обратился в суд по трудовым конфликтам. Назначенный судом эксперт после долгих разбирательств решил, что главной причиной инфаркта стал именно конфликт на службе — а не сам секс и не прокол шины у автомобиля сына истца, как настаивала Служба нацстрахования. Суд прислушался к мнению эксперта и признал мужчину пострадавшим от производственной травмы. На медкомиссии ему была определена степень инвалидности, дающая право на пожизненное пособие.