Москва, 11 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Январские пенсии российским гражданам, которые получают их в первых числах января, будут выплачены в декабре из-за праздничных дней. Об этом 10 декабря сообщила «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Те россияне, которые получают пенсии в первых числах каждого месяца, получат январские выплаты заранее. Это правило соблюдается из года в год», — говорится в материале издания.

Также указывается, что Пенсионный фонд России заранее перечисляет январские пенсии в доставочные организации. При этом отмечается, что с 1 января страховые пенсии увеличатся на 5,9%.

Кроме того, уточняется, что в 2020 году пенсии за январь были выданы по такой же схеме, и добавляется, что узнать график выплат пенсий и иных выплат можно по номеру телефона клиентской службы своего региона.