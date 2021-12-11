Симферополь, , 10:23 — REGNUM Георгий Мурадов — вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — считает, что «Украина снова может устроить провокации у границ РФ в Азовском и Черном морях».

Мурадов назвал маневр (совершен на текущей неделе) в Керченском проливе частью провокационной политики Киева, «которая выработана и внедрена» США и националистами из Украины «в виде т.н. международной платформы по «деоккупации» Крыма», передает РИА Новости.

«Провокации будут множиться и приобретать разнообразный характер», — добавил он.

9 декабря ФСБ РФ сообщила, что украинский корабль управления «Донбасс» движется к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. Судно расположилось в 18 морских милях от пролива, «его действия создали угрозу безопасности мореплавания в регионе».