Таганрог, Ростовская область, , 10:21 — REGNUM В чебуречной, расположенной в Таганроге Ростовской области, вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении управлении МЧС России.

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Сообщение о возгорании в закусочной, расположенной в переулке Смирновском, в экстренные службы поступило в 17:04 мск 10 декабря. Пламя распространилось на площади 20 кв. метров. Справиться с огнём прибывшим пожарным расчётам удалось за 15 минут.

На месте происшествия от МЧС России работали восемь человек и две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.