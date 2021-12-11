Железногорск, Красноярский край, , 10:14 — REGNUM В Красноярском крае вынесли приговор пяти жителям города Железногорска 27−38 лет, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, преступление было совершено в апреле 2017 года.

Похищение и убийство в Красноярском крае ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, 10 апреля обвиняемые похитили на улице 54-летнего местного жителя с целью получения выкупа. По их сведениям, мужчина занимался консультированием по получению банковских кредитов, поэтому имеет накопления.

Похищенный был помещён в погреб сарая на территории дачного участка, где удерживался до 24 апреля. Всё этот время его пытали, требуя выкуп, однако потерпевший не соглашался. Тогда двое похитителей решили его убить, не сообщив об этом остальным сообщникам.

«24 апреля 2017 года в ночное время мужчины привезли потерпевшего на берег реки Енисей и задушили. После этого они поместили тело в двухсотлитровую бочку и затопили в реке, где оно было обнаружено рыбаком на территории Сухобузимского района в июне 2017 года», — отметили в управлении.

В результате присяжные заседатели признали подсудимых виновными. Их приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 17 лет в колонии строгого режима. Суд также взыскал с каждого из осужденных компенсацию морального вреда в сумме от 0,4 до 1,6 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.