Москва, , 10:13 — REGNUM Проблема дефицита автомобилей в российских дилерских центрах разрешится не ранее лета 2022 года. Об этом сообщили представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) РИА Новости.

Авторынок Ae96.ru

В РОАД рассказали, что проблема нехватки новых авто обсуждалась на форуме «РосАвтоДилер». Присутствовавшие представители дилеров и производителей признали, что дефицит стал самым острым за последние несколько лет.

«Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно… Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — подчеркнули в РОАД.

Одной из причин дефицита автомобилей в 2021 году стала глобальная нехватка электронных компонентов для автопрома. Из-за сбоях в поставках микросхем мировые автомобилестроительные компании были вынуждены сократить объёмы производства.

Дефицит автомобилей подстегнул рост цен на рынке новых авто в России. Вслед за новыми автомобилями подорожали и подержанные авто.

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