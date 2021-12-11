Анкара, , 10:12 — REGNUM Анкара не выступит на стороне Киева в случае, если начнутся боевые действия с участием РФ и Украины. Об этом передает Bloomberg.

Нежелание Турции противостоять РФ отражает внешнюю политику «маневрирования» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает издание. Кроме того, даже членство Анкары в НАТО и усиление военного сотрудничества с Киевом в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2 «не повлияют на решение не вступать в конфронтацию с Москвой».

Издание дополняет, что «Турция не координирует свои шаги на Украине с США, а действует самостоятельно».

28 ноября турецкий лидер заявлял о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной.