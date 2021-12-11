Элиста, 11 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате дорожной аварии погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ДТП

ДТП случилось примерно в 16:55 мск 10 декабря на территории Элистинского городского округа. На 285 километре федеральной трассы Р-22 «Волгоград — Элиста» легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате один человек погиб, двое спасены.

К месту происшествия были направлены силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.