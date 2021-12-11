Москва, 11 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Об аресте режиссера Александра Сокурова, поспорившего с президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по правам человека, которое прошло 9 декабря, «не может быть и речи». Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Сокуров заявил Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав РФ.

В ответ на это глава Российского государства заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.

«У нас 2000 территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил Путин Сокурова и попросил его не превращать встречу в ток-шоу, отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.