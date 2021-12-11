Москва, , 10:06 — REGNUM Азизхон Аскаров — врач-терапевт, кардиолог — рассказал о первых симптомах, которые появляются за час до инфаркта: такими признаками являются сильная головная боль, ухудшение координации движений, а также снижение зрения, тошнота, чувство онемения в руках.

«И это происходит в течение получаса — часа, когда наступает закупорка артерии, и начинается инфаркт мозга», — рассказал Аскаров в беседе с «АиФ».

Он добавил, что поражение мозга проявляется «триадой»: может нарушиться сознание, речь станет бессвязной, медленной. Проблемы с координацией: человек не сможет идти, снизится мышечный тонус в конечностях.