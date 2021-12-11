Русско-Полянский район, , 10:03 — REGNUM В Русско-Полянском районе Омской области пустили в строй солнечную электростанцию мощностью 30 МВт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это уже второй крупный объект солнечной генерации в области.

Русско-Полянская солнечная электростанция в Омской области Правительство Омской области

Станция состоит из 84 тыс. солнечный модулей и занимает площадь более 80 га. Её строительство началось в июне 2021 года, а с 1 декабря она уже вышла на оптовый рынок электроэнергии. Стоимость проекта составила 2,8 млрд рублей.

СЭС будет вырабатывать до 35,5 млн кВт*ч в год, благодаря чему прогнозируется ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 12,7 тыс. тонн. Добавим, что суммарная мощность обеих станций в Омской области достигла 60 МВТ или 3,8% от энергосистемы региона.