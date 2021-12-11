Вашингтон, 11 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с новым канцлером ФРГ Олафом Штольцем. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Джо Байден сегодня поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением и формированием правящей коалиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что американский лидер подтвердил свою поддержку крепких отношений между США и ФРГ, а также желание и далее укреплять трансатлантическое сотрудничество в ближайшие годы.

«Лидеры обсудили совместную работу по широкому спектру глобальных проблем. В частности, речь шла о борьбе против пандемии COVID-19, о проблеме изменения климата. Также они обсудили концентрацию войск России вокруг Украины», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что с президентом Соединенных Штатов хотел бы поменяться местами лидер любой из стран мира, включая Россию и Китай.