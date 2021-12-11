Уроженка Ульяновска возглавила комиссию Общественной палаты РФ
Ульяновск, 11 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Комиссию по делам молодёжи Общественной палаты России возглавила Елена Родионова, которая является уроженкой Ульяновска и здесь начинала трудовой путь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Новые руководители ряда комиссий Общественной палаты РФ был избраны на итоговом пленарном заседании. Елена Родионова возглавила комиссию по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сменив на этой должности председателя ООД «Поисковое движение России», депутата Госдумы Елену Цунаеву. Первым заместителем главы комиссии избран Павел Савчук.
Вновь избранный руководитель комиссии поблагодарила коллег «за доверие» и отметила, что чувствует «огромную ответственность», так как комиссия «объединяет важные направления, формирующие не только нынешнее поколение граждан страны, но и будущие».
Помимо этого, уроженка Ульяновской области является членом комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России.
Отметим, что Елена Родионов пять лет руководит АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций», которое в 2021 году реализовало свыше десяти крупных патриотических проектов. В их числе — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, всероссийские форумы «Без срока давности» и «Растим гражданина», историко-стратегическая сессия городов трудовой доблести «И тыл был фронтом».
Справка ИА REGNUM. Елена Геннадьевна Родионова в 1996 году окончила Ульяновский государственный педагогический университет (специальность «Учитель истории и общественно-педагогических дисциплин»), в 2004 году — Московский государственный университет культуры и искусств (специальность «Специалист по связям с общественностью»).
Трудовой путь начала в 1996 году учителем истории и обществознания в средней школе № 82 в Ульяновске, где проработала по 2001 год. В это же время руководила областным сбором актива старшеклассников и молодёжным информационным центром, разработала программы развития социальной активности для подростков, тренинг-курсы. Затем перешла в центральный комитет общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» (РСМ), где прошла путь от руководителя общероссийских программ до заместителя председателя РСМ. В 2016 году назначена директором АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций». Является членом координационного совета ООГДЮД «Российское движение школьников», председателем контрольно-ревизионной комиссии ООД «Бессмертный полк России».