Ульяновск, 11 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Комиссию по делам молодёжи Общественной палаты России возглавила Елена Родионова, которая является уроженкой Ульяновска и здесь начинала трудовой путь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Oprf.ru Елена Родионова

Новые руководители ряда комиссий Общественной палаты РФ был избраны на итоговом пленарном заседании. Елена Родионова возглавила комиссию по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сменив на этой должности председателя ООД «Поисковое движение России», депутата Госдумы Елену Цунаеву. Первым заместителем главы комиссии избран Павел Савчук.

Вновь избранный руководитель комиссии поблагодарила коллег «за доверие» и отметила, что чувствует «огромную ответственность», так как комиссия «объединяет важные направления, формирующие не только нынешнее поколение граждан страны, но и будущие».

«Комиссией проделана очень большая работа, запущены глобальные проекты. Обязательно сохраним и приумножим все, что было сделано», — сказала Елена Родионова, пригласив к сотрудничеству «всех неравнодушных к темам патриотического воспитания, добровольчества и нашей молодёжи».

Помимо этого, уроженка Ульяновской области является членом комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России.

Отметим, что Елена Родионов пять лет руководит АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций», которое в 2021 году реализовало свыше десяти крупных патриотических проектов. В их числе — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, всероссийские форумы «Без срока давности» и «Растим гражданина», историко-стратегическая сессия городов трудовой доблести «И тыл был фронтом».