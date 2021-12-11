Сан-Марино, , 09:54 — REGNUM С 22 декабря в Сан-Марино стартует вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. Об этом 11 декабря заявил официальный представитель Института соцбезопасности республики Франко Кавалли.

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Он отметил, что на эту вакцинацию записались уже около 300 человек, передает ТАСС.

Ранее Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) — сообщил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сан-Марино составила 80% через 6−8 месяцев после введения II компонента.

Ранее стало известно, что власти Филиппин одобрили решение применять «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера вне зависимости от первой вакцины.