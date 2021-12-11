Москва, , 09:52 — REGNUM Возможность фиксации опасного вождения получат дорожные камеры в России. Об этом 11 декабря сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового ГОСТа, который может быть утверждён в 2022 году.

Дорожные камеры

Отмечается, что новый государственный стандарт с требованиями к камерам на дорогах разрабатывают Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ и в нем перечень фиксируемых ими нарушений будет расширен.

«Так, впервые предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого состава правонарушения, как опасное вождение», — говорится в материале издания.

При этом уточняется, что термин «опасное вождение» появился в ПДД еще 2016 году, однако так и не был внесен в новый КоАП РФ со штрафом за такого рода нарушение,

Кроме того, указывается, что также МВД в новом стандарте намерено вернуть наказание за превышение средней скорости, регистрируемое между двумя камерами на участке дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что, согласно статистике ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 40% учащихся автошкол Северной столицы не сдали на права по новым правилам.