Москва, 11 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Возможность фиксации опасного вождения получат дорожные камеры в России. Об этом 11 декабря сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового ГОСТа, который может быть утверждён в 2022 году.

Дорожные камеры

Отмечается, что новый государственный стандарт с требованиями к камерам на дорогах разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ, и в нем перечень фиксируемых ими нарушений будет расширен.

Также указывается, что теперь в них может быть впервые предусмотрена возможность фиксации опасного вождения в автоматическом режиме.

При этом уточняется, что термин «опасное вождение» появился в ПДД еще 2016 году, однако так и не был внесен в новый КоАП РФ со штрафом за такого рода нарушение,

Кроме того, указывается, что также МВД в новом стандарте намерено вернуть наказание за превышение средней скорости, регистрируемое между двумя камерами на участке дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что, согласно статистике ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 40% учащихся автошкол Северной столицы не сдали на права по новым правилам.