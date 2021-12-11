Абакан, , 09:50 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Скончались четверо мужчин, самому младшему из которых было 38, самому старшему — 76, а также семь женщин в возрасте от 59 лет до 91 года. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 1374 человека.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 832 пациента, 15 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 3,2 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 3 850 (-23) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.