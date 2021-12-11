Москва, 11 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» со спутниками связи серии «Экспресс» вывезена на стартовый комплекс космодрома «Байконур» 11 декабря. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Roscosmos.ru «Протон-М»

Ранее госкомиссия рассмотрела результаты работ по устранению выявленного замечания к носителю. Специалисты предприятий Роскосмоса начали транспортировку ракеты на стартовый комплекс в 04:30 мск.

Ракете-носителю «Протон-М» предстоит вывести на околоземную орбиту спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Первоначально запуск этих телекоммуникационных аппаратов планировался на 2020 год, но был задержан из-за поздней поставки полезной нагрузки из Италии.

Старт назначен на 13 декабря 2021 года. Запуск был задержан на несколько дней из-за выявленных замечаний к разгонному блоку.