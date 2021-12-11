* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:45 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших 10 декабря в столице Афганистана — Кабуле. Об этом 11 декабря передает Shamshad News.

По сообщениям ряда источников, накануне произошло два последовательных взрыва в западной части Кабула, жертвами стали два человека.

Согласно сообщению регионального офиса Tasnim, взрыв магнитной бомбы произошел в пассажирском автобусе между станциями «Калех Назер» и «Махтаб Калех» — перед мечетью Аз-Захра, погибли находившиеся в автобусе люди.

Очевидцы также сообщили, что вскоре после первого взрыва на площади Шахиде-Мазари в районе Поль-э Сохте произошел еще один взрыв.