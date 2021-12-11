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«Политическая жизнь Украины»
ИГИЛ* взяла на себя ответственность за два взрыва в Кабуле
*ИГИЛ — запрещённая в России организация
Кабул,
11 декабря 2021, 09:45 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших 10 декабря в столице Афганистана — Кабуле. Об этом 11 декабря передает Shamshad News.
По сообщениям ряда источников, накануне произошло два последовательных взрыва в западной части Кабула, жертвами стали два человека.
Согласно сообщению регионального офиса Tasnim, взрыв магнитной бомбы произошел в пассажирском автобусе между станциями «Калех Назер» и «Махтаб Калех» — перед мечетью Аз-Захра, погибли находившиеся в автобусе люди.
Очевидцы также сообщили, что вскоре после первого взрыва на площади Шахиде-Мазари в районе Поль-э Сохте произошел еще один взрыв.
История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.