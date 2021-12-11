Красноярск, , 09:45 — REGNUM Предприятия в Красноярском крае с начала года экспортировали 111 тонн молочной продукции на сумму 185 тыс. долларов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, это максимальные показатели за последние шесть лет.

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Так, впервые в этом году предприятия поставили 60 тонн сухого обезжиренного молока в Казахстан, где продукция пользуется высоким спросом, 40 тонн ультрапастеризованного молока в Китай. По словам представителей компаний, это пробные поставки, чтобы увидеть дальнейшие перспективы.

Кроме того, регион поставляет за границу йогурты, сливки, сливочное масло, сыры разных видов и творог. Всего в 2021 года красноярские предприятия отправили на экспорт 101 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на 27 млн долларов.

«Ежегодно край отгружает за пределы региона и на международный рынок значительный объём зерновых и масличных. В поставках из края за рубеж они занимают максимальную долю», — отметил глава регионального минсельхоза Леонид Шорохов.