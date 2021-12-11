Санкт-Петербург, 11 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в связи со смертью шестилетнего мальчика в одной из стоматологических клиник Приморского района 10 декабря 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

Ребенок скончался после получения наркоза, несмотря на усилия врачей скорой помощи, прибывших в клинику и пытавшихся реанимировать пациента.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.