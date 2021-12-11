11 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы украинской службы военной разведки Кирилла Буданова о том, что если Россия решит напасть на Украину, то вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отразить наступление без серьезной военной помощи с Запада.

Оксана Переможенко, , 10:41 — REGNUM Глава украинской службы военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия решит напасть на Украину, то вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отразить наступление без серьезной военной помощи с Запада. Об этом сообщает The New York Times.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам украинского военного, «вторжение» может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов — украинские военные очень быстро будут выведены из строя, а руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт.

«Они будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять», — резюмировал он.

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Заявление Буданова обсудили на YouTube-канале «Страна.ua». Многие выразили сомнение в связи с тем, что украинские военные будут «обороняться» до того момента, пока у них не закончатся патроны. Иные также добавили, что вероятной целью высказывания Буданова является попытка «выкачки» денежных ресурсов с Запада.

Кирилл Буданов President.gov.ua

«Не может этого быть! Самая сильная армия на континенте — и не сможет отразить, а как же «мы восемь лет сдерживаем Россию и захищаемо (защищаем. — О. П.) Европу», — с сарказмом отреагировал Денис Б.

«Они будут стоять, пока есть патроны». А потом опять через границу в Ростовскую область по заготовленной ещё в 2015 году потаённой тропке», — добавила Ольга М.

«Блин, неужели хоть один адекват среди украинских военных появился?» — иронизирует Александр С.

«Я не верю! Как можно самую сильную армию в мире победить?» — смеется Lenanedilko.

«Вот это новость! Кто бы мог подумать… Там же знаменитая «стена» на кордоне кроликом (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. — О. П.) построена и «байрактары» летают…» — добавил Денис Н.

Яценюк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они будут стоять, пока есть патроны», а я думаю, что разбегутся после первого же выстрела», — пишет Rominho.

«После таких признаний в воздухе запахло зрадой («зрада» — мем, которым стали называть многие неудачи в жизни Украины. — О. П.)», — отметил «Рыжий Лис».

«Не знают, как заманить «агрессора». Видимо, совсем плохо», — отреагировал «Ильич ВВВ».

«Ну раз глава разведки признал, что будет полный капут, — Россия отказалась наступать», — допустил Sasha T.

«Они будут стоять, пока есть патроны». И что же они будут делать с этими патронами? Стрелять по летящим в них тактическим ракетам или что?» — поинтересовался Russian.

«Не дождётесь, сами кормитесь!» — написал Юрий З.

«Победа украинской армии никому и не нужна, нужен повод, в этом случае война, чтобы обвинить РФ. И как следствие — наложить санкции», — отметила Irina P.

«Такой заезд был! Во все трембиты голосили: «Мы самая, самая сильная армия в Европе, да нет — в мире»!!! И шо? Тяв-тяв — и задом, задом в будку!!!» — с сарказмом добавил Anton A.

Солдаты ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все правильно. Разве со времен СССР построили новые секретные склады вооружений? А те, что остались, — уничтожаются ракетами за несколько часов. Потом можно идти домой», — пишет Василий Е.

«Кто бы сомневался? Половина сразу по домам разбежится», — смеется Pavel T.

«Никто по окопам бить не будет! Штабы, коммуникации, склады! Генерал, учите матчасть!» — смеется Cebastian P.

«Для людей, минимально понимающих в военном деле, это не новость, а вот зачем этот товарищ укр озвучивает эти речи интуристам — вопрос. Похоже, пытаются Запад втянуть по максимуму», — предположил Алексей Ч.

«Врёте! Наши герои 8 лет «сдерживают «агрессора»! А умелые действия высшего военного руководства страны позволили не потерять ни одного украинского воина при «героической обороне» Крыма!» — пошутил Дмитрий О.

«Это что? Наигрались в войнушку, пора прятаться?» — недоумевает Сергей Б.

«Полевые командиры первыми побегут. С цветами», — иронизирует provocator.

«Очередное нагнетание обстановки ради выкачки деньжат, да побольше, с западных кураторов», — подытожил Миша Ч.

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