Москва, , 09:39 — REGNUM Поставки природного газа из РФ покрывают 40% потребностей Греции. Об этом 11 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«…Сколько процентов потребностей Греции в природном газе покрывается Россией? Более 40%», — заявил он в интервью греческому телеканалу «Антенна», передает ТАСС.

При этом Песков добавил, что производители США сократили поставки газа в Грецию на 43% — это связано с началом поставок газа из США на Дальний Восток.

Ранее по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса было подписано 5 документов. Так, стороны подписали совместный план действий между РФ и Грецией на 2022−2024 гг.