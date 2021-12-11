Москва, , 09:34 — REGNUM За сутки в России провели 596 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением по стране по состоянию на 11 декабря остаются 1 млн 665 тыс. 139 человек. А всего в РФ проведено более 231 млн тестов на коронавирус.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ достиг 55,7%. По ее словам, эпидемиологическая ситуация улучшилась в 12 регионах.

Тем временем в Роспотребнадзоре отметили, что в случае инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» симптомы COVID-19 могут развиваться намного быстрее, чем при выявленных ранее вариантах.