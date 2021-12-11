Вашингтон, 11 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. С президентом Соединенных Штатов хотел бы поменяться местами лидер любой из стран мира, включая Россию и Китай. Такое мнению 10 декабря высказал глава Белого дома Джо Байден в интервью ведущему Джимми Фэллону во время его вечернего шоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я оптимистично смотрю на нашу страну <…>. Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал он.

Также Байден пояснил, что он считает так потому, что у США «есть больше возможностей, лучше развиты наука и технологии», нежели у какой-либо из остальных стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 10 декабря подписал законопроект об упрощённой процедуре повышения лимита американского госдолга, ранее одобренный Конгрессом.